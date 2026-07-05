Actualité sportive

Le Canada s'est fait éliminer par le Maroc par la marque de 3 à 0, samedi après-midi, au mondial de soccer.
Écoutez Evelyne Audet brosser le portrait de cette rencontre, au cours de laquelle le Canada s'est bien défendu, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«C'est l'ordre des choses. C'est correct. Et le Canada est arrivé là complètement décomplexé. Au départ, je ne sentais aucune nervosité. Ils sont rentrés là comme des lions. Ils ont même été dominants au cours de la première demie, et ça, je ne m'attendais pas à ça du tout. À la mi-temps, c'était zéro zéro. Mais c'est l'efficacité du Maroc qui a été hautement supérieure à la nôtre. Et ça, ça ne ment pas.»