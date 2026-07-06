Corruption à la Coupe du monde?

Une intervention directe de Donald Trump auprès du président de la FIFA, Gianni Infantino, permettra à l'attaquant américain Folarin Balogun, de disputer son match face à la Belgique, malgré un carton rouge reçu lors des seizièmes de finale.
Face à ce passe-droit qui s'oppose à l'éthique sportive habituelle, la Fédération belge a immédiatement annoncé qu'elle ferait appel.
Écoutez les explications de la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf, lundi, à Cantin le matin.
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