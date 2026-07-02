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Question du jour

Les mariages sont-ils toujours populaires en 2026?

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 2 juillet 2026 14:55

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Les mariages sont-ils toujours populaires en 2026?
Les mariages en 2026, est-ce encore pertinent? C’est la question qu’ont posée les animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal, jeudi, aux auditeurs de l’émission Le Midi. / Serhii / Adobe Stock

Les mariages en 2026, est-ce encore pertinent? C’est la question qu’ont posée les animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal, jeudi, aux auditeurs de l’émission Le Midi.

Écoutez Valérie Bigras, organisatrice de mariages chez La vie après le oui, accompagner la discussion.

«Il y a un petit déclin dont on se rend compte, mais les gens veulent encore se marier. C'est une sécurité, et il y a plein de beaux côtés aussi à se dire oui. Donc, souvent les gens se prennent à l'avance, et on essaie d'organiser intelligemment. On commence un an et demi, ou deux ans à l'avance pour bloquer les prix.»

Valérie Bigras

Quelques points abordés: 

  • Quel est le prix moyen d'un mariage? 
  • Faut-il faire payer les invités?
  • Quel âge ont les mariés d'aujourd'hui?

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