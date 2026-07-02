Question du jour

Les mariages en 2026, est-ce encore pertinent? C’est la question qu’ont posée les animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal, jeudi, aux auditeurs de l’émission Le Midi.
Écoutez Valérie Bigras, organisatrice de mariages chez La vie après le oui, accompagner la discussion.
«Il y a un petit déclin dont on se rend compte, mais les gens veulent encore se marier. C'est une sécurité, et il y a plein de beaux côtés aussi à se dire oui. Donc, souvent les gens se prennent à l'avance, et on essaie d'organiser intelligemment. On commence un an et demi, ou deux ans à l'avance pour bloquer les prix.»
Quelques points abordés:
- Quel est le prix moyen d'un mariage?
- Faut-il faire payer les invités?
- Quel âge ont les mariés d'aujourd'hui?