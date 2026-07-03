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Canada

Nouvel oléoduc: un projet d'envergure qui ne fait pas que des heureux

par Cogeco Média | Modifié le 3 juillet 2026 à 10:07

Nouvel oléoduc: un projet d'envergure qui ne fait pas que des heureux
La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, ainsi que le premier ministre du Canada, Mark Carney. / La Presse Canadienne

Les répercussions climatiques causées par la construction du nouvel oléoduc reliant l'Alberta et la Colombie-Britannique inquiètent.

Ce projet d'expansion permettrait l'acheminement de plus d'un million de barils de pétrole par jour vers les marchés asiatiques.

Patrick Bonin, député bloquiste de Repentigny, en banlieue de Montréal, dénonce le coût élevé pour les contribuables de ce projet qui est loin des cibles climatiques du Canada.

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Nouveau pipeline: «Un mirage vert payé par les contribuables» -Patrick Bonin

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Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et député libéral de LaSalle—Émard—Verdun à Montréal, juge qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Il réaffirme l'engagement de son parti envers la neutralité carbone d'ici 2050.

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