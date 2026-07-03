Les répercussions climatiques causées par la construction du nouvel oléoduc reliant l'Alberta et la Colombie-Britannique inquiètent.

Ce projet d'expansion permettrait l'acheminement de plus d'un million de barils de pétrole par jour vers les marchés asiatiques.

Patrick Bonin, député bloquiste de Repentigny, en banlieue de Montréal, dénonce le coût élevé pour les contribuables de ce projet qui est loin des cibles climatiques du Canada.