À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Philippe Cantin et la journaliste Caroline Bertrand abordent la double annonce majeure faite par le premier ministre Mark Carney concernant la politique énergétique canadienne et l'avenir des pipelines dans l'ouest du pays.

Un accord crucial a été conclu avec la Colombie-Britannique, qui s'opposait initialement au tracé d'un nouveau pipeline destiné à transporter le pétrole de l'Alberta vers la côte du Pacifique pour des raisons environnementales, notamment pour éviter l'accès de méga-pétroliers dans un port en eau profonde au nord.

Finalement, l'Alberta s'est rangée aux arguments économiques et le nouveau projet suivra essentiellement l'emprise du pipeline existant Trans Mountain, en partant de Burdenheim vers le sud de l'Alberta, bénéficiant ainsi d'une meilleure acceptabilité sociale et d'ententes préalables avec les Premières Nations.

Le financement sera principalement assumé par Trans Mountain Corporation, propriété du gouvernement fédéral, avec une participation économique de 10% à 20% de l'entreprise privée Pembina Pipeline Corporation.

Le projet devra toutefois être reconnu comme un grand projet d'intérêt national par une commission d'ici le 1er octobre.

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