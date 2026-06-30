Onze jeunes ont été arrêtés mardi en lien avec les événements entourant la mort de Nooran Rezayi, abattu par le Service de police de la Ville de Longueuil (SPAL).

L'enquête du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) portait uniquement sur les événements qui ont précédé l'intervention des agents de Longueuil.

Écoutez le journaliste Carl Marchand et l'avocat criminaliste Tiago Murias aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Catherine Brisson

De son côté, l'enquête sur l'intervention policière a été menée par le Bureau des enquêtes indépendantes.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) décidera plus tard si des accusations seront portées contre les policiers impliqués.