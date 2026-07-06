Accident spectaculaire

Le pire a été évité, mais la population reste ébranlée à Repentigny où un train de marchandises du CN a déraillé dimanche après-midi. Heureusement, personne n’a été blessé et le train ne transportait pas de matières dangereuses.

Le convoi était composé d’une quarantaine de wagons et il passait très près d’une zone résidentielle au moment de l’incident.

Si on ne sait pas encore ce qui a causé le déraillement, le maire de la ville, Nicolas Dufour, a précisé que des travaux avaient eu lieu à cet endroit il y a quelques semaines.

Certains habitants ont dû évacuer leurs logements et on estime que les travaux pour retirer la carcasse du train vont s’étaler sur plusieurs jours.

Écoutez le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, et le journaliste de Cogeco Nouvelles, Carl Marchand, faire le point, lundi, à Cantin le matin.