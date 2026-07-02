Percée historique

Dans le cadre de sa chronique, Marie-Claude Lortie nous fait part d'une bonne dose d'optimisme en mettant en lumière une percée médicale historique dévoilée au congrès de la Société américaine d’oncologie clinique à Chicago.

Un nouveau traitement expérimental qui utilise le « daraxonrasib », un inhibiteur de protéines, a démontré sa capacité à doubler le taux de survie chez des patients atteints du cancer du pancréas, l'un des plus redoutables et difficiles à traiter.

Testé lors d'essais cliniques rigoureux menés sur 500 patients, ce traitement révolutionnaire s'accompagne d'autres recherches fort prometteuses touchant l'immunothérapie et le développement de vaccins contre le cancer.

Écoutez la chroniqueuse Marie-Claude Lortie aborder le sujet, jeudi, à l'émission du Midi.