Quoi faire ce week-end?

La formation Qualité Motel s'apprête à faire vibrer le parc Jean-Drapeau. Luis Clavis, membre des groupes Qualité Motel et Valaire, lève le voile sur leur participation aux festivités lié aux célébrations de l’héritage des Jeux olympiques de 1976.

Cet événement propose aussi des activités sportives, des panels d’athlètes de renom, ainsi qu'un accès privilégié au quartier des athlètes.

Écoutez Luis Clavis faire le point sur cet événement estival et ses projets, ce vendredi, lors du Québec maintenant.

Autres sujets abordés;

Les distinctions majeures entre le processus de création de ses projets en solo et le travail collaboratif au sein de ses groupes;

Les détails entourant la conception d'un album de Noël en plein été;

L’importance cruciale pour un artiste de constamment se renouveler et de repousser ses limites créatives.