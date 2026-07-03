Peut-on guérir d'une infidélité?

La sexologue Sylvie Lavallée explique les méandres du deuil amoureux et de la reconstruction personnelle.

Pourquoi l'annonce de la nouvelle vie de notre ex (bébé, mariage) nous bouleverse-t-elle autant, même des années après ?

Sylvie Lavallée apporte des clés lumineuses sur ce sentiment d'officialisation définitive.

Le duo aborde ensuite avec franchise la question de l'infidélité: peut-on réellement en guérir et réapprendre à faire confiance?

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, vendredi avant-midi au micro de Marie-Claude Lavallée.

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