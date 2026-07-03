18 millions de dollars par année

Les Flyers de Philadelphie ont déposé une offre hostile historique de 90 millions de dollars sur cinq ans au joueur de centre des Ducks d'Anaheim, Leo Carlsson.

Avec un salaire annuel moyen de 18 millions de dollars, cette entente astronomique pourrait faire du jeune Suédois le joueur le mieux payé de toute la Ligue nationale de hockey (LNH).

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier analyser l'actualité sportive, vendredi après-midi, au micro de Catherine Brisson.

Autres sujets abordés;