Malgré la tempête, elle marque les esprits

Malgré l'annulation du spectacle de soirée de la fête du Canada à Ottawa en raison de la météo, la performance virale d'Éléonore Lagacé reprenant Bohemian Rhapsody à la guitare électrique a marqué les esprits.
Anaïs Guertin-Lacroix souligne ensuite le décès de Victor Willis, leader des Village People, offrant un retour sur l’origine de l'hymne YMCA.
Écoutez la chronique culturelle Anaïs Guertin-Lacroix, jeudi à Cantin le matin.
Autres sujets abordés
- L'annonce historique de la participation du Canada à l’Eurovision 2027;
- La sortie de la chanson engagée de Bryan Adams: 51st State.