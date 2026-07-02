Malgré la tempête, elle marque les esprits

Malgré l'annulation du spectacle de soirée de la fête du Canada à Ottawa en raison de la météo, la performance virale d'Éléonore Lagacé reprenant Bohemian Rhapsody à la guitare électrique a marqué les esprits.

Anaïs Guertin-Lacroix souligne ensuite le décès de Victor Willis, leader des Village People, offrant un retour sur l’origine de l'hymne YMCA.

Écoutez la chronique culturelle Anaïs Guertin-Lacroix, jeudi à Cantin le matin.

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