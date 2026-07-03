Au Théâtre du Vieux-Terrebonne tout l'été

L’adaptation théâtrale du classique du cinéma québécois de 1993, La Florida, revit sur les planches au Théâtre du Vieux-Terrebonne.

Fidèle à l'humour, à l'irrévérence et à l'esprit du film culte original de George Mihalka, la pièce multiplie les références actuelles et nostalgiques des années 90.

Écoutez Stéphane Leclair partager ses impressions sur cette adaptation théâtrale, ce vendredi après-midi, à l'émission de Catherine Brisson.

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