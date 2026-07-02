Deux candidats renoncent à se présenter

En l'espace de quelques jours, le Parti libéral du Québec (PLQ) a enregistré le départ de trois candidats vedettes qui avaient pourtant été annoncés en grande pompe au cours des dernières semaines.

Parmi eux, l'avocat de Québec bien connu, René Verret, s'est désisté dans Louis-Hébert en raison du poids de la tâche à 66 ans.

Dans Argenteuil, le maire de Lachute, Bernard Bigras-Denis, a finalement choisi de conserver son rôle municipal plutôt que de se lancer dans l'aventure provinciale.

De plus, un autre candidat dans la circonscription de Côte-du-Sud a été retiré en raison d'allégations sérieuses.

Pour Philippe Léger, cette situation est révélatrice d'un manque d'attrait et d'un positionnement politique flou du PLQ par rapport à ses adversaires.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser les récents désistements de candidats dans le parti de Charles Milliard.

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