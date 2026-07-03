À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité sportive, Meeker Guerrier aborde la qualification dramatique de l'Égypte pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Après un verdict nul, les Égyptiens l'ont emporté 4 à 2 lors de la séance de tirs de barrage face à l'Australie. Le jeune Australien de 18 ans, Lucas Herrington, a d'ailleurs raté le tir décisif qui a scellé le sort de son équipe.

L'Égypte devra maintenant attendre le résultat du duel entre l'Argentine et le Cap-Vert pour connaître ses prochains adversaires.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur les faits saillants de la Coupe du Monde, vendredi, lors de son tour d'horizon de l'actualité sportive au Québec maintenant.