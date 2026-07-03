La planète sous haute tension

Alain Bourque, directeur général d'Ouranos, explique le renforcement rapide d'El Niño entre juillet et septembre 2026.
Ce phénomène devrait atteindre le niveau trois sur quatre cet été.
Il souligne que si l'hémisphère sud subira des sécheresses immédiates, les impacts globaux s'intensifieront l'hiver prochain, menant potentiellement à un niveau maximal de quatre sur quatre.
Comment cela affectera-t-il notre climat?
Écoutez Alain Bourque, DG d'Ouranos, expliquer le tout au micro de Catherine Brisson, vendredi au Québec maintenant.
«Bien qu'on dise qu'on atteint le niveau trois sur quatre pour cet été, il est fort probable que pour l'été, pour l'hiver, ça soit le niveau quatre sur quatre. Donc il faut peut-être s'inquiéter encore plus de ce qui va se passer à la fin de l'année que ce qui va se passer cet été qui s'en vient.»