La planète sous haute tension

Alain Bourque, directeur général d'Ouranos, explique le renforcement rapide d'El Niño entre juillet et septembre 2026.

Ce phénomène devrait atteindre le niveau trois sur quatre cet été.

Il souligne que si l'hémisphère sud subira des sécheresses immédiates, les impacts globaux s'intensifieront l'hiver prochain, menant potentiellement à un niveau maximal de quatre sur quatre.

Comment cela affectera-t-il notre climat?

Écoutez Alain Bourque, DG d'Ouranos, expliquer le tout au micro de Catherine Brisson, vendredi au Québec maintenant.