Les effets insoupçonnés de la canicule

Luc Souilla, docteur en kinésiologie et chercheur, aborde les premiers constats de recherches majeures sur les impacts des températures extrêmes sur l'organisme humain.

Au-delà des coups de chaleur bien connus, l'accent est mis sur la contrainte cardiovasculaire, les risques nocturnes d'AVC, ainsi que les répercussions psychologiques comme l'anxiété et les troubles du sommeil.

Quels sont les mécanismes d'adaptation de notre corps?

Écoutez Luc Souilla, titulaire d’un doctorat en kinésiologie et santé, chercheur postdoctoral au centre ÉPIC à l’Institut de cardiologie de Montréal, jeudi au micro de Marie-Claude Lavallée.