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Les effets insoupçonnés de la canicule

«Chaque minute, il y a une personne qui meurt de la chaleur dans le monde»

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 2 juillet 2026 12:13

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
«Chaque minute, il y a une personne qui meurt de la chaleur dans le monde»
L'effet Lavallée / FocusStocker/ Adobe Stock

Luc Souilla, docteur en kinésiologie et chercheur, aborde les premiers constats de recherches majeures sur les impacts des températures extrêmes sur l'organisme humain.

Au-delà des coups de chaleur bien connus, l'accent est mis sur la contrainte cardiovasculaire, les risques nocturnes d'AVC, ainsi que les répercussions psychologiques comme l'anxiété et les troubles du sommeil.

Quels sont les mécanismes d'adaptation de notre corps?

Écoutez Luc Souilla, titulaire d’un doctorat en kinésiologie et santé, chercheur postdoctoral au centre ÉPIC à l’Institut de cardiologie de Montréal, jeudi au micro de Marie-Claude Lavallée. 

«Au-delà du coup de chaleur, il y a une majorité du décès lié à la chaleur qui est liée plutôt à l'astreinte, à la contrainte que la chaleur fait sur notre cœur par exemple.»

Luc Souilla

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