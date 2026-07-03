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Projet majeur dans la capitale

Piétonnisation du Vieux-Québec: un nouveau comité consultatif mis sur pied

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 juillet 2026 16:12

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Katherine Guillemette
Katherine Guillemette
Piétonnisation du Vieux-Québec: un nouveau comité consultatif mis sur pied
Katherine Guillemette / Cogeco Média

Le maire de Québec, Bruno Marchand, soutient activement le projet de piétonnisation complète du Vieux-Québec, une initiative majeure qui suscite autant d'enthousiasme que d'inquiétudes.

Ce projet s'appuie sur une commission consultative de 17 membres dédiée à la mobilité. Celle-ci regroupe notamment des représentants de résidents et des gestionnaires de stationnements afin d'étudier la faisabilité d'une telle transition.

Cependant, les gens d'affaires du secteur, particulièrement les restaurateurs et les hôteliers, expriment de vives craintes quant aux impacts potentiels sur leur clientèle et sur la logistique de leurs opérations.

Écoutez la journaliste Katherine Guillemette faire le point à ce sujet, vendredi, au Québec maintenant.

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