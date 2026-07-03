Les reines de la pop font jaser

Stéphane Leclerc analyse les dernières actualités musicales de deux icônes de la pop: Céline Dion et Madonna.

Céline Dion vient de lancer Bonjour, Pardon, Merci, un titre puissant écrit par Ycare et inspiré d'une prière hawaïenne, marquant un retour vocal plus grave et chaleureux.

De son côté, Madonna propose son quinzième album, un projet purement électro-dance d'une heure qualifié par les critiques de meilleur album en vingt ans, incluant notamment une collaboration avec Stromae.

Les réactions des auditeurs s'avèrent toutefois mitigées quant au nouveau style de Céline...

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair, vendredi au Québec maintenant avec Catherine Brisson.