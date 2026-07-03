 Aller au contenu
Au Madison Square Garden

Le homard des Îles s'invite au mariage de Taylor Swift et Travis Kelce

par 98.5

0:00
8:45

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 juillet 2026 15:51

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Le homard des Îles s'invite au mariage de Taylor Swift et Travis Kelce
Catherine Brisson / Cogeco Média

Le mariage de la mégastar Taylor Swift et du joueur de football Travis Kelce au Madison Square Garden a braqué les projecteurs sur un produit bien de chez nous : le homard des Îles-de-la-Madeleine. 

Les crustacés ont été fournis par l'entreprise de Christian Vigneau, président de Pêcherie Les Homards.

Reconnus mondialement pour leur qualité exceptionnelle, leur carapace dure et leur goût distinct, ces produits sont transformés localement de manière artisanale avant d'être distribués à l'international. Cette visibilité inattendue a explosé après la diffusion d'images montrant les caisses de l'entreprise madelinienne lors de l'événement.

Écoutez le témoignage de Christian Vigneau, propriétaire des pêcheries LéoMar, vendredi, au micro de Catherine Brisson.

Vous aimerez aussi

Le mythe du jeune paresseux: un taux d'activité record au Québec
Le midi
Le mythe du jeune paresseux: un taux d'activité record au Québec
0:00
10:33
Pollution lumineuse spatiale: des risques sous-estimés pour la santé humaine
Le midi
Pollution lumineuse spatiale: des risques sous-estimés pour la santé humaine
0:00
9:31
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Offre hostile monstre : Leo Carlsson bientôt le mieux payé de la LNH
Rattrapage
18 millions de dollars par année
Offre hostile monstre : Leo Carlsson bientôt le mieux payé de la LNH
Orages violents: le maire de Louiseville fait le point
Rattrapage
Dégâts importants
Orages violents: le maire de Louiseville fait le point
Piétonnisation du Vieux-Québec: un nouveau comité consultatif mis sur pied
Rattrapage
Projet majeur dans la capitale
Piétonnisation du Vieux-Québec: un nouveau comité consultatif mis sur pied
Le retour musical de Céline Dion et le nouvel album dansant de Madonna
Rattrapage
Les reines de la pop font jaser
Le retour musical de Céline Dion et le nouvel album dansant de Madonna
Coupe du monde: une ferveur grandissante aux États-Unis
Rattrapage
Mondial 2026
En direct de Houston au Texas
Coupe du monde: une ferveur grandissante aux États-Unis
Attaques massives en Ukraine et espionnage à Londres
Rattrapage
Politique internationale
Attaques massives en Ukraine et espionnage à Londres
Place au festival Montréal complètement cirque
Rattrapage
Pour les 10 prochains jours
Place au festival Montréal complètement cirque
«C'est une tradition québécoise que de déménager le 1er juillet»
Rattrapage
Économie
«C'est une tradition québécoise que de déménager le 1er juillet»
Patrick Watson veut revivre ses souvenirs montréalais
Rattrapage
Au FIJM vendredi soir
Patrick Watson veut revivre ses souvenirs montréalais
«Carney a donné des bonbons avant de faire passer cette pilule empoisonnée»
Rattrapage
En Colombie-Britannique
«Carney a donné des bonbons avant de faire passer cette pilule empoisonnée»
«Il y a cette idée d'un programme qui, aujourd'hui, a un autre raté»
Rattrapage
Pépins informatiques avec la réouverture du PEQ
«Il y a cette idée d'un programme qui, aujourd'hui, a un autre raté»
«Pour un gardien numéro un, c'est en deçà du marché» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
5,3 millions $ par an pour Dobes
«Pour un gardien numéro un, c'est en deçà du marché» -Martin McGuire
Les grands consommateurs d'électricité pourraient avoir une facture plus élevée
Rattrapage
H-Q souhaite conscientiser la population
Les grands consommateurs d'électricité pourraient avoir une facture plus élevée
«J'ai pris confiance en ce que je voulais faire et voulais être» -Cassidy
Rattrapage
Émergence depuis quelques années
«J'ai pris confiance en ce que je voulais faire et voulais être» -Cassidy