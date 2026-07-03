Le mariage de la mégastar Taylor Swift et du joueur de football Travis Kelce au Madison Square Garden a braqué les projecteurs sur un produit bien de chez nous : le homard des Îles-de-la-Madeleine.

Les crustacés ont été fournis par l'entreprise de Christian Vigneau, président de Pêcherie Les Homards.

Reconnus mondialement pour leur qualité exceptionnelle, leur carapace dure et leur goût distinct, ces produits sont transformés localement de manière artisanale avant d'être distribués à l'international. Cette visibilité inattendue a explosé après la diffusion d'images montrant les caisses de l'entreprise madelinienne lors de l'événement.

Écoutez le témoignage de Christian Vigneau, propriétaire des pêcheries LéoMar, vendredi, au micro de Catherine Brisson.