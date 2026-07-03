Avec l'arrivée de la saison estivale, l'achalandage explose sur les pistes cyclables de la province, soulevant d’importants enjeux de sécurité.

Plusieurs règles sont cruciales pour assurer une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers, qu'il s'agisse de cyclistes traditionnels, de piétons, ou d'adeptes de nouvelles mobilités, comme les vélos électriques et les trottinettes électriques.

Le respect des distances de sécurité, l'adaptation de la vitesse et l'interdiction stricte de porter des écouteurs demeurent essentiels pour éviter les drames.

Écoutez le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault détailler les règles de sécurité à vélo, ce vendredi après-midi, à l'émission de Catherine Brisson.