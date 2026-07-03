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Retrouvé dans un campement

Son instrument d'une valeur de 10 000$ volé au Festival de Jazz

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 juillet 2026 17:28

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Son instrument d'une valeur de 10 000$ volé au Festival de Jazz
Catherine Brisson / Cogeco Média

Le trompettiste Rémi Cormier a vécu tout un cauchemar en marge du Festival international de jazz de Montréal, se faisant voler son instrument de musique et de l'équipement d'une valeur de plus de 10 000 $.

Confronté à une réponse jugée décevante de la part des forces de l'ordre, le musicien a décidé de prendre les choses en main. En utilisant l'application Find My et avec l'aide d'un ami, il a réussi à localiser et à récupérer lui-même sa précieuse trompette au cœur d'un campement d'itinérants.

Écoutez le trompettiste Rémi Cormier raconter cette mésaventure, vendredi, au micro de Catherine Brisson.

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