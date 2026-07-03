Arrêté en Espagne

Les détails de la cavale du criminel All Boivin ressortent après son arrestation par la police nationale espagnole dans une résidence privée de Marbella.

Alors que les premières images de son arrestation ont été rendues publiques, vendredi, de nouvelles informations révèlent que le criminel originaire du Saguenay se cachait dans un condo de luxe duquel il ne sortait pratiquement jamais. Le chef du North Savage Gang avait d'ailleurs débuté un processus afin de faire disparaître ses tatouages.

Les images de l'arrestation du caïd ont d'ailleurs été diffusées par la police espagnole.

Écoutez le journaliste Daniel Renaud faire le point sur ces nouvelles informations, vendredi, au micro de Catherine Brisson.