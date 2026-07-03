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Arrêté en Espagne

De nouveaux détails sur la cavale d'All Boivin révélés

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 juillet 2026 16:39

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
De nouveaux détails sur la cavale d'All Boivin révélés
Catherine Brisson / Cogeco Média

Les détails de la cavale du criminel All Boivin ressortent après son arrestation par la police nationale espagnole dans une résidence privée de Marbella.

Alors que les premières images de son arrestation ont été rendues publiques, vendredi, de nouvelles informations révèlent que le criminel originaire du Saguenay se cachait dans un condo de luxe duquel il ne sortait pratiquement jamais. Le chef du North Savage Gang avait d'ailleurs débuté un processus afin de faire disparaître ses tatouages.

Les images de l'arrestation du caïd ont d'ailleurs été diffusées par la police espagnole.

Écoutez le journaliste Daniel Renaud faire le point sur ces nouvelles informations, vendredi, au micro de Catherine Brisson.

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