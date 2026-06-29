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Rien ne va plus pour les Blue Jays: les séries sont-elles encore possibles?

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 juin 2026 20:10

Avec

Alex Agostino
Alex Agostino
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Rien ne va plus pour les Blue Jays: les séries sont-elles encore possibles?
Le joueur de premier but des Blue Jays de Toronto, Vladimir Guerrero jr. (27), réagit avec frustration après avoir cogné une balle au champ extérieur. / Nathan Denette/La Presse Canadienne

Rien ne va plus pour les Blue Jays de Toronto. Après une séquence de six défaites consécutives, la formation continue de stagner sous la barre de ,500.

Malgré une lutte qui demeure serrée dans la Ligue américaine, les partisans commencent sérieusement à perdre patience. Les séries de fin de saison sont-elles encore possibles pour les Blue Jays de Toronto ?

Écoutez à ce sujet l'analyse du dépisteur des Phillies de Philadelphie, Alex Agostino, aux Amateurs de sports.

Autre sujet abordé

  • Les choses se passent beaucoup mieux pour les Philipes à Philadelphie.

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