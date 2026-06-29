Rien ne va plus pour les Blue Jays de Toronto. Après une séquence de six défaites consécutives, la formation continue de stagner sous la barre de ,500.

Malgré une lutte qui demeure serrée dans la Ligue américaine, les partisans commencent sérieusement à perdre patience. Les séries de fin de saison sont-elles encore possibles pour les Blue Jays de Toronto ?

Écoutez à ce sujet l'analyse du dépisteur des Phillies de Philadelphie, Alex Agostino, aux Amateurs de sports.

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