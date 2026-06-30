Un phénomène en hausse

Des chiffres publiés dans le Financial Post révèlent l'émergence du phénomène de «regret immobilier» qui touche de nombreux propriétaires.

En effet, 37 % des personnes ayant acheté une propriété au cours des cinq dernières années regrettent aujourd'hui le montant de leur hypothèque.

Ces acheteurs constatent un écart préoccupant entre leurs revenus et les mensualités qui sont prélevées de leur compte.

De plus, 53 % d'entre eux admettent éprouver déjà des difficultés à payer ou craignent de ne plus pouvoir y faire face si leurs versements venaient à augmenter,

Écoutez le chroniqueur économie Alexandre Leblond commenter la situation, mardi, à Cantin le matin.