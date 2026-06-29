Bilan de l'encan 2026

20 joueurs de la Ligue de hockey junior maritime du Québec (LHJMQ) ont été sélectionnés cette fin de semaine lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Il s'agit de la meilleure cuvée pour la LHJMQ depuis 2021, année où 24 joueurs de ses rangs avaient été repêchés. Est-ce un bon repêchage pour la LHJMQ ?

Écoutez le spécialiste du hockey junior à RDS et au réseau Cogeco Média, Stéphane Leroux, aux Amateurs de sports.