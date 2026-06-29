À la suite d’un dossier du Journal de Montréal sur la précarité financière des artistes québécois, Philippe Cantin reçoit la comédienne et autrice Camille Giguère-Côté ainsi que le comédien Michel Laperrière.

Tous deux témoignent de la nécessité de cumuler des emplois alimentaires pour joindre les deux bouts.

Michel Laperrière, vedette de la série Indéfendable, déplore que les salaires dans le milieu culturel n'aient pas augmenté depuis 25 ans, malgré l'explosion du coût de la vie.

En tant que membre de la Fondation des artistes, il tire la sonnette d'alarme: les demandes d'aide urgente sont passées de quelques-unes par mois à plus de trois par jour.

Écoutez le témoignage des comédiens Camille Giguère-Côté et Michel Laperrière, lundi à Cantin le matin.