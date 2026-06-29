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Le Canada en huitième de finale

Coupe du monde: «On n'a même pas la meilleure version de l'équipe canadienne !»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 juin 2026 20:02

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Vincent Destouches
Vincent Destouches

et autres

Coupe du monde: «On n'a même pas la meilleure version de l'équipe canadienne !»
Le capitaine du Canada, Alphonso Davies, a fait son retour à l'action lors de la fin du match opposant l'unifolié à l'Afrique du Sud. Son retour au jeu n'est que salutaire pour le Canada. / Frank Gunn/La Presse Canadienne

Pour la première fois de son histoire, le Canada a remporté un match éliminatoire en Coupe du monde de soccer, dimanche, face à l'Afrique du Sud.

Une victoire de 1 à 0 au terme d'un match qui n'était pas des plus enlevants, mais dont le résultat aura finalement été enviable pour l'équipe canadienne.

Stephen Eustáquio a joué les héros lors des arrêts de jeu.

Maintenant que le Canada est en huitième de finale, qu'est-ce qui attend la troupe de Jesse Marsch ?

Écoutez l'analyse de Jérémy Filosa et Vincent Destouches, lundi, au micro d'Éric Hoziel.

«Ce n'est même pas la meilleure équipe canadienne possible. On me dira qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont à 100 % et qu'il y en a qui sont plus proches que d'autres. Mais on est quand même en huitièmes de finale !»

Vincent Destouches

Le style d'entraîneur de Jesse March a également fait beaucoup réagir au tour de la table et chez les auditeurs.

« Jesse Marsch a quand même le drapeau américain tatoué sur le cœur. Quand il s'est présenté en entrevue [pour le poste de sélectionneur américain] et qu'on lui a dit qu'on n'avait pas besoin de lui, il l'a mal pris. C'est après cela qu'il est devenu l'entraîneur du Canada. Depuis, chaque opportunité est bonne pour faire du bruit, rappeler à tout le monde qu'il dirige le Canada et que l'équipe va bien.»

Jesse Marsh

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