Le Canada en huitième de finale

Pour la première fois de son histoire, le Canada a remporté un match éliminatoire en Coupe du monde de soccer, dimanche, face à l'Afrique du Sud.

Une victoire de 1 à 0 au terme d'un match qui n'était pas des plus enlevants, mais dont le résultat aura finalement été enviable pour l'équipe canadienne.

Stephen Eustáquio a joué les héros lors des arrêts de jeu.

Maintenant que le Canada est en huitième de finale, qu'est-ce qui attend la troupe de Jesse Marsch ?

Écoutez l'analyse de Jérémy Filosa et Vincent Destouches, lundi, au micro d'Éric Hoziel.