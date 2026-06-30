Deux des matchs de la Coupe du monde à élimination directe, lundi, se sont terminés avec une séance de tirs de barrage.Un scénario qui crée des héros... et des zéros.

Écoutez Vincent Destouches analyser les matchs du Mondial 2026 en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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