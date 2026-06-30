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Tirs de barrage

Les héros et les zéros

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 juin 2026 19:07

Avec

Vincent Destouches
Vincent Destouches
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Les héros et les zéros
Vincent Destouches / Cogeco Média

Deux des matchs de la Coupe du monde à élimination directe, lundi, se sont terminés avec une séance de tirs de barrage.Un scénario qui crée des héros... et des zéros.

Écoutez Vincent Destouches analyser les matchs du Mondial 2026 en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On discute des éliminations cruelles de l’Allemagne et des Pays-Bas;
  • On met le focus sur la pression psychologique, le leadership et les choix tactiques;
  • L’Allemagne, en crise depuis plusieurs éditions, maintient son sélectionneur, mais celui des Pays-Bas démissione;
  • La Norvège marque son retour au Mondial après 28 ans, illustrant la montée de nouvelles nations et la richesse du format actuel de la compétition.

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