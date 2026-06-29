Avant les trois dernières minutes de jeu

Le Canada a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, grâce à une victoire de 1 à 0 contre l'Afrique du Sud, acquise à la 92e minute grâce à un but de Stephen Eustáquio.

En direct de l'aéroport de Chicago, le globe-trotteur Meeker Guerrier a toutefois qualifié cette rencontre disputée à Los Angeles de «probablement le pire match que j'ai vu à la Coupe du monde».

Malgré un jeu laborieux et une ambiance tendue, l'explosion de joie des partisans canadiens, qui ont entonné le célèbre hymne de Céline Dion My Heart Will Go On et des chants «Olé, Olé», a marqué la fin de la rencontre.

Écoutez Meeker Guerrier aborder le tout, lundi matin, en compagnie de la chroniqueuse Daphnée Malboeuf à l'émission de Philippe Cantin.

Le Canada poursuivra sa route ce samedi au Texas, où il affrontera le gagnant du duel entre le Maroc et les Pays-Bas.