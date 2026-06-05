Alouettes 30 - Tiger-Cats 27

Pour leur tout premier match de la saison 2026 de la LCF, les Alouettes de Montréal ont signé une victoire spectaculaire de 30-27 en prolongation face aux Tiger-Cats d'Hamilton jeudi soir.
Écoutez le compte-rendu de la rencontre par l'analyste de football à RDS et au réseau Cogeco Média, Bruno Heppell, vendredi, aux Amateurs de sports.
«C'était un match en deux temps. Mais c’est une équipe à la Jason Maas: elle est résiliente, elle n'abandonne jamais et elle est revenue très forte au bon moment.»