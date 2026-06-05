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Alouettes 30 - Tiger-Cats 27

Victoire des Alouettes: une remontée folle en prolongation à Hamilton

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 juin 2026 18:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Bruno Heppell
Bruno Heppell
Victoire des Alouettes: une remontée folle en prolongation à Hamilton
Le quart-arrière des Alouettes de Montréal, Davis Alexander (10), effectue une passe contre les Tiger-Cats d'Hamilton en première demie d'un match de football de la LCF à Hamilton, le jeudi 4 juin 2026. / LA PRESSE CANADIENNE / Barry Gray

Pour leur tout premier match de la saison 2026 de la LCF, les Alouettes de Montréal ont signé une victoire spectaculaire de 30-27 en prolongation face aux Tiger-Cats d'Hamilton jeudi soir.

Écoutez le compte-rendu de la rencontre par l'analyste de football à RDS et au réseau Cogeco Média, Bruno Heppell, vendredi, aux Amateurs de sports.

«C'était un match en deux temps. Mais c’est une équipe à la Jason Maas: elle est résiliente, elle n'abandonne jamais et elle est revenue très forte au bon moment.»

Bruno Heppell

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