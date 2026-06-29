Échangé au Mammoth

À l'approche de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, le 1er juillet prochain, les équipes de la Ligue nationale s'activent à renouveler des contrats ou à en libérer certains afin d'être fin prêtes pour le grand jour.
Les Canadiens ont notamment échangé Joshua Roy au Mammoth de l'Utah, lundi, en retour du défenseur Maksymilian Szuber.
L'agent de Roy, l'ex-hockeyeur Olivier Fortier, revient sur les coulisses de cet échange et sur la situation de ses autres clients, parmi lesquels figurent Alexis Lafrenière, Noah Dobson et Théo Rochette.
Écoutez Olivier Fortier faire le point sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes, lundi, aux Amateurs de sports.
«Dans le cas de Joshua, c'était une discussion constante avec les membres de l'organisation du Canadien, qui ont fait un super bon travail et qui ont été très accommodants dans son dossier. On était tous d'accord qu'un vent nouveau était venu pour lui. On avait besoin qu'il ait un nouveau départ quelque part, une nouvelle opportunité. Ils ont pu lui permettre d’avoir cette opportunité-là, donc on est super satisfaits. Je pense que Joshua est excité par ce nouveau défi. Ce sera à lui de le saisir au camp en septembre.»