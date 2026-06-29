Échangé au Mammoth

À l'approche de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, le 1er juillet prochain, les équipes de la Ligue nationale s'activent à renouveler des contrats ou à en libérer certains afin d'être fin prêtes pour le grand jour.

Les Canadiens ont notamment échangé Joshua Roy au Mammoth de l'Utah, lundi, en retour du défenseur Maksymilian Szuber.

L'agent de Roy, l'ex-hockeyeur Olivier Fortier, revient sur les coulisses de cet échange et sur la situation de ses autres clients, parmi lesquels figurent Alexis Lafrenière, Noah Dobson et Théo Rochette.

Écoutez Olivier Fortier faire le point sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes, lundi, aux Amateurs de sports.