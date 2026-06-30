Un parcours de carrière inspirant

Entre deux matchs des Alouettes de Montréal, le secondeur québécois Geoffrey Cantin-Arku vient causer parcours de carrière avec l'animateur Éric Hoziel.
Écoutez Geoffrey Cantin-Arku au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Il a préféré la NCAA, à Syracuse, aux universités du Québec: «C'était difficile pour moi d'aller voir ma mère et de refuser une bourse de 100 000 $ US par année»;
- Il a toujours voulu jouer professionnel, dans la NFL ou la LCF;
- Cantin-Arku a connu des hauts et des bas à Syracuse;
- Il aimerait que plus de jeunes trouvent une passion dans le sport;
- Le Québécois évoque l'impact du portail de transfert, son expérience au mini-camp des Dolphins de Miami et son retour à Montréal.