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NBA

LeBron James ne prend pas sa retraite, mais quitte Les Lakers

par 98.5 Sports

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15:28

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 juin 2026 19:03

Avec

Maxim P. Paquet
Maxim P. Paquet
Éric Hoziel
Éric Hoziel
LeBron James ne prend pas sa retraite, mais quitte Les Lakers
LeBron James. / AP/Nate Billings

LeBron James a informé les Lakers de Los Angeles de son intention de se joindre à une autre équipe, possiblement les Warriors de Golden State avec Steph Curry.

Écoutez le spécialiste de basket-ball, Maxim P. Paquet, commenter cette nouvelle avec l'animateur Éric Hoziuel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • LeBron James se joindrait aux Warriors de Golden State;
  • Est-ce que les Warriors feraient une bonne affaire dans cet histoire?
  • James et Curry sont les deux joueurs générationnels de leur génération;
  • On parle du retour de Kawhi Leonard aux Raptors de Toronto.

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