LeBron James a informé les Lakers de Los Angeles de son intention de se joindre à une autre équipe, possiblement les Warriors de Golden State avec Steph Curry.
Écoutez le spécialiste de basket-ball, Maxim P. Paquet, commenter cette nouvelle avec l'animateur Éric Hoziuel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- LeBron James se joindrait aux Warriors de Golden State;
- Est-ce que les Warriors feraient une bonne affaire dans cet histoire?
- James et Curry sont les deux joueurs générationnels de leur génération;
- On parle du retour de Kawhi Leonard aux Raptors de Toronto.