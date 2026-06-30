Werenski dit qu'il veut quitter Columbus

Est-ce que les joueurs de hockey sont fidèles à leurs équipes? Certains joueurs de l'Équipe nationale des États-Unis qui jouaient ou jouent pour des équipes canadiennes ont demandé à être échangés à des formations américaines.
Sauf que cette fois, c'est Zach Werenski, un Américain qui joue aux États-Unis (Blue Jackets de Columbus) qui en fait la demande.
Écoutez Jean-Luc Grand-Pierre, analyste des Blue Jackets de Columbus et ancien joueur de la LNH, en parler avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On discute de Zach Werenski, qui a dit vouloir quitter Columbus au terme de son contrat;
- Grand-Pierre souligne l’évolution des mentalités dans la LNH, l’influence des clauses de non-mouvement, la recherche de résultats rapides;
- Tout ça a un l’impact sur les partisans;
- Le phénomène touche toutes les équipes, y compris Montréal.