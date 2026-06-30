Werenski dit qu'il veut quitter Columbus

Est-ce que les joueurs de hockey sont fidèles à leurs équipes? Certains joueurs de l'Équipe nationale des États-Unis qui jouaient ou jouent pour des équipes canadiennes ont demandé à être échangés à des formations américaines.

Sauf que cette fois, c'est Zach Werenski, un Américain qui joue aux États-Unis (Blue Jackets de Columbus) qui en fait la demande.

Écoutez Jean-Luc Grand-Pierre, analyste des Blue Jackets de Columbus et ancien joueur de la LNH, en parler avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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