Francis Lafrenière a vaincu Jean Pascal par décision unanime des juges, samedi soir, à Laval.

Pour le boxeur de 38 ans, ce combat était en quelque sorte son championnat du monde. Malgré une blessure à la main, Lafrenière a tout donné sur le ring pour vaincre le légendaire boxeur.

Bien que Jean Pascal ait évoqué la possibilité d'un match revanche, Francis Lafrenière accroche ses gants pour de bon. Il désire maintenant passer plus de temps avec sa famille.