Un autre doublé de Mbappé

La France a vaincu la Suède 3-0 grâce à un autre doublé de Kylian Mbappé, tandis que la Norvège a vaincu la Côte d'Ivoire 2-1.
Écoutez Vincent Destouches et Jeremy Filosa commenter les matchs et les performances lors de la Coupe du monde.
Les sujets discutés
- Une Coupe du monde avec des tas de buts par les ténors du foot;
- Kylian Mbappé a désormais 18 buts en 18 matchs au Mondial: stupéfiant;
- «Le potentiel offensif de cette équipe (France), c'est effrayant»;
- Maroc-Canada: un rêve impossible pour le Canada?;
- Quelle sera la stratégie du Canada contre le Maroc?
- Alphonso Davies - qui n'a joué qu'une dizaine de minutes contre l'Afrique du Sud - doit-il commencer le match ou le terminer?