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Un autre doublé de Mbappé

«18 buts en 18 matchs au Mondial: c'est extraordinaire» -Vincent Destouches

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 juin 2026 19:39

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Vincent Destouches
Vincent Destouches

et autres

«18 buts en 18 matchs au Mondial: c'est extraordinaire» -Vincent Destouches
Michael Olise saute dans les bras de Kylian Mbappé après l'un de ses deux buts. / AP/Pamela Smith

La France a vaincu la Suède 3-0 grâce à un autre doublé de Kylian Mbappé, tandis que la Norvège a vaincu la Côte d'Ivoire 2-1.

Écoutez Vincent Destouches et Jeremy Filosa commenter les matchs et les performances lors de la Coupe du monde.

Les sujets discutés

  • Une Coupe du monde avec des tas de buts par les ténors du foot;
  • Kylian Mbappé a désormais 18 buts en 18 matchs au Mondial: stupéfiant;
  • «Le potentiel offensif de cette équipe (France), c'est effrayant»;
  • Maroc-Canada: un rêve impossible pour le Canada?;
  • Quelle sera la stratégie du Canada contre le Maroc?
  • Alphonso Davies - qui n'a joué qu'une dizaine de minutes contre l'Afrique du Sud - doit-il commencer le match ou le terminer?

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