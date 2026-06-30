Retour émotif de Bo Bichette

Bo Bichette est revenu au bercail, lundi, pour faire face à son ancienne équipe qui ne va pas bien cette saison.
Écoutez Jeremy Filosa commenter le retour de Bo Bichette à Toronto et les problèmes à l'attaque des Blue Jays avec Éric Hoziel.
Les sujets discutés
- On souligne l'impact de l'absence de Bo Bichette sur l'attaque des Blue Jays;
- Les contre-performances de Vladimir Guerrero et George Springer sont spectaculaires;
- Les Blue Jays seront acheteurs ou vendeurs à l'approche de la date limite des transactions?
- La formation de Toronto a les moyens: ils ont fait des profits de 100 millions au Rogers Center la saison dernière;
- On parle des enjeux du baseball moderne, tels que la baisse des moyennes au bâton, l'évolution du jeu, et la résistance du syndicat des joueurs face aux changements.