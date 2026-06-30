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Retour émotif de Bo Bichette

Les problèmes des Blue Jays sont attribuables à l'absence de Bichette

par 98.5 Sports

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12:54

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 juin 2026 19:50

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Les problèmes des Blue Jays sont attribuables à l'absence de Bichette
Bo Bichette salue la foule à son retour à Toronto / PC/Nathan Denette

Bo Bichette est revenu au bercail, lundi, pour faire face à son ancienne équipe qui ne va pas bien cette saison.

Écoutez Jeremy Filosa commenter le retour de Bo Bichette à Toronto et les problèmes à l'attaque des Blue Jays avec Éric Hoziel.

Les sujets discutés

  • On souligne l'impact de l'absence de Bo Bichette sur l'attaque des Blue Jays;
  • Les contre-performances de Vladimir Guerrero et George Springer sont spectaculaires;
  • Les Blue Jays seront acheteurs ou vendeurs à l'approche de la date limite des transactions?
  • La formation de Toronto a les moyens: ils ont fait des profits de 100 millions au Rogers Center la saison dernière;
  • On parle des enjeux du baseball moderne, tels que la baisse des moyennes au bâton, l'évolution du jeu, et la résistance du syndicat des joueurs face aux changements.

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