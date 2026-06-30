Coupe du monde à Montréal

La Coupe du monde de canoë-kayak sera disputée à Montréal, au bassin olympique du parc Jean-Drapeau, du 9 au 12 juillet.
Écoutez à ce sujet ,Florence Hamel, athlète et directrice des communications de la Fédération de canoë-kayak, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Il s'agit d'une première Coupe du monde de canoë-kayak depuis 1986; un événement fort rare;
- Les installations rénovées accueilleront des athlètes internationaux, avec des billets à 8 $;
- Les Championnats du monde juniors et U23 se déroulent à Halifax ce week-end.
- Florence Hamel souligne l’accessibilité du sport via les camps de jour et mentionne la rivalité amicale entre canoë-kayak, aviron et kayak.