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Coupe du monde à Montréal

Une première Coupe du monde de canoë-kayak à Montréal depuis 1986

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 juin 2026 20:11

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Une première Coupe du monde de canoë-kayak à Montréal depuis 1986
Florence Hamel. / Cogeco Média

La Coupe du monde de canoë-kayak sera disputée à Montréal, au bassin olympique du parc Jean-Drapeau, du 9 au 12 juillet.

Écoutez à ce sujet ,Florence Hamel, athlète et directrice des communications de la Fédération de canoë-kayak, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Il s'agit d'une première Coupe du monde de canoë-kayak depuis 1986; un événement fort rare;
  • Les installations rénovées accueilleront des athlètes internationaux, avec des billets à 8 $;
  • Les Championnats du monde juniors et U23 se déroulent à Halifax ce week-end.
  • Florence Hamel souligne l’accessibilité du sport via les camps de jour et mentionne la rivalité amicale entre canoë-kayak, aviron et kayak.

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