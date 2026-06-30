Coupe du monde à Montréal

La Coupe du monde de canoë-kayak sera disputée à Montréal, au bassin olympique du parc Jean-Drapeau, du 9 au 12 juillet.

Écoutez à ce sujet ,Florence Hamel, athlète et directrice des communications de la Fédération de canoë-kayak, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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