Après une défaite en finale

Les Alouettes de Montréal vont lancer leur saison, jeudi soir, à Hamilton contre les Tiger-Cats.

Bonne nouvelle: le quart-arrière Davis Alexander va mieux et plusieurs autres joueurs se sont démarqués lors du camp d’entraînement.

L’équipe va tout tenter pour remporter une nouvelle coupe Grey, alors que le trophée leur a échappé de peu l’année dernière lors de la finale contre les Roughriders de la Saskatchewan.

Écoutez le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia, mettre la table pour cette nouvelle saison, jeudi, à l’émission Lagacé le matin.

Autre sujet abordé