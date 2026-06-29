De retour à Vancouver

Les Canucks de Vancouver ont acquis Brendan Gallagher des Canadiens de Montréal, lundi, en retour de considérations futures. Le Tricolore conserve la moitié du salaire de Gallagher.

Si l'arrivée de Brendan Gallagher à Vancouver semblait de plus en plus évidente, notamment en raison des liens du joueur avec cette ville, il ne faut pas y voir pour autant un cadeau des deux organisations à son endroit.

Stéphane Waite a côtoyé assez longtemps Brendan Gallagher pour savoir qu'il peut amener quelque chose aux Canucks et il est persuadé que l'équipe, qui est maintenant dirigée par Manny Malhotra, le sait tout autant que lui.

Écoutez l'ex-entraîneur des gardiens de but Stéphane Waite parler de ce joueur qui l'a beaucoup marqué.