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Il chantera l'hymne national

«La Ligue canadienne, c'est un football de qualité» -Luc Brodeur-Jourdain

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 juin 2026 19:36

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«La Ligue canadienne, c'est un football de qualité» -Luc Brodeur-Jourdain
Les Alouettes contre les Tiger-Cats, la semaine dernière. / PC/Barry Gray

Les Alouettes vont accueillir les Tiger-Cats de Hamilton, vendredi, à Montréal et c'est un ancien des leurs qui interprétera l'hymne national.

Écoutez Luc Brodeur-Jourdain parler de cette expérience et de sa transition de carrière avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Luc Brodeur-Jourdain interprétera l’hymne national canadien lors de l’ouverture locale de la saison des Alouettes, vendredi soir, au stade Percival-Molson;
  • Il partage son expérience de la transition vers la retraite;
  • Brodeur-Jourdain a apprécié le premier match des Alouettes, la semaine dernière;
  • On discute de l’adaptation des joueurs américains à la Ligue canadienne de football.

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