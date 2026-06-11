Il chantera l'hymne national

Les Alouettes vont accueillir les Tiger-Cats de Hamilton, vendredi, à Montréal et c'est un ancien des leurs qui interprétera l'hymne national.
Écoutez Luc Brodeur-Jourdain parler de cette expérience et de sa transition de carrière avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Luc Brodeur-Jourdain interprétera l’hymne national canadien lors de l’ouverture locale de la saison des Alouettes, vendredi soir, au stade Percival-Molson;
- Il partage son expérience de la transition vers la retraite;
- Brodeur-Jourdain a apprécié le premier match des Alouettes, la semaine dernière;
- On discute de l’adaptation des joueurs américains à la Ligue canadienne de football.