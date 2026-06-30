Des compensations insuffisantes pour les athlètes?

Le Comité international olympique (CIO) a annoncé une compensation financière rétroactive de 10 000$ pour tous les participants aux Jeux olympiques, à commencer par ceux de Milan-Cortina.

Invité à commenter cette décision historique, l'analyste Dominique Gauthier salue un premier pas vers le partage des revenus, mais estime que le montant demeure dérisoire au regard des milliards engrangés par le CIO.

Écoutez Dominick Gauthier, analyste à Radio-Canada et ancien olympien, partager son avis, mardi matin au micro de Philippe Cantin.

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