Grosse journée dans la NBA

LeBron James annonce qu'il quitte officiellement les Lakers de Los Angeles, non pas pour prendre sa retraite, mais bien parce qu'il devrait signer avec une équipe rivale.

Pendant ce temps, Kawhi Leonard fait son retour avec les Raptors de Toronto, l'équipe qu'il avait menée au championnat en 2019.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier commenter l'actualité sportive, mardi, au micro de Catherine Brisson.

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