Après 14 ans à Montréal

Les Canadiens de Montréal ont échangé l’attaquant Brendan Gallagher aux Canucks de Vancouver.
Selon nos informations, c’est lui qui aurait demandé une transaction à la fin de la saison.
Le Tricolore obtient en échange des considérations futures et retient 50% du salaire du numéro 11.
Après 14 ans passés avec l’uniforme du Bleu-Blanc-Rouge, Brendan Gallagher retourne dans la région où il a fait ses débuts sur la glace.
Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa commenter le tout, lundi, à l’émission Le midi.
«Je pense qu'avec tout ce que Brendan Gallagher a fait pour l'organisation des Canadiens, je pense que le club fait ici un petit sacrifice en le laissant partir pour absolument rien.»
Autre sujet abordé
- Retour sur la victoire du Canada contre l’Afrique du Sud à la Coupe du monde.