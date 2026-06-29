Après 14 ans à Montréal

Les Canadiens de Montréal ont échangé l’attaquant Brendan Gallagher aux Canucks de Vancouver.

Selon nos informations, c’est lui qui aurait demandé une transaction à la fin de la saison.

Le Tricolore obtient en échange des considérations futures et retient 50% du salaire du numéro 11.

Après 14 ans passés avec l’uniforme du Bleu-Blanc-Rouge, Brendan Gallagher retourne dans la région où il a fait ses débuts sur la glace.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa commenter le tout, lundi, à l’émission Le midi.