 Aller au contenu
Après 14 ans à Montréal

Gallagher aux Canucks: «Un petit sacrifice pour absolument rien»

par 98.5

0:00
7:20

Entendu dans

Le midi

le 29 juin 2026 12:53

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

Gallagher aux Canucks: «Un petit sacrifice pour absolument rien»
Brendan Gallagher s'était adressé aux médias à la fin de la saison des Canadiens en juin 2026. / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Les Canadiens de Montréal ont échangé l’attaquant Brendan Gallagher aux Canucks de Vancouver.

Selon nos informations, c’est lui qui aurait demandé une transaction à la fin de la saison.

Le Tricolore obtient en échange des considérations futures et retient 50% du salaire du numéro 11.

Après 14 ans passés avec l’uniforme du Bleu-Blanc-Rouge, Brendan Gallagher retourne dans la région où il a fait ses débuts sur la glace.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa commenter le tout, lundi, à l’émission Le midi.

«Je pense qu'avec tout ce que Brendan Gallagher a fait pour l'organisation des Canadiens, je pense que le club fait ici un petit sacrifice en le laissant partir pour absolument rien.»

Jeremy Filosa

Autre sujet abordé

  • Retour sur la victoire du Canada contre l’Afrique du Sud à la Coupe du monde.

Vous aimerez aussi

«C'est la troisième année de suite que le CH choisit en premier un joueur russe»
Signé l'été
«C'est la troisième année de suite que le CH choisit en premier un joueur russe»
0:00
7:48
«Pugachyov est un joueur robuste avec un bon sens du jeu» -Kent Hughes
Repêchage 2026 de la LNH
«Pugachyov est un joueur robuste avec un bon sens du jeu» -Kent Hughes
0:00
11:00
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités, des concours et des promotions. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Angine de Poitrine: «C'est la plus grosse foule que j'ai jamais vue»
Rattrapage
Des milliers de personnes au rendez-vous
Angine de Poitrine: «C'est la plus grosse foule que j'ai jamais vue»
Crise du logement: la ministre Boivin Roy fait le point
Rattrapage
À l'approche du 1er juillet
Crise du logement: la ministre Boivin Roy fait le point
Venezuela: les civils livrés à eux-mêmes après les violentes secousses
Rattrapage
Séismes et crise humanitaire
Venezuela: les civils livrés à eux-mêmes après les violentes secousses
«Éric Duhaime concentre ses efforts dans la grande région de Québec»
Rattrapage
Élections provinciales
«Éric Duhaime concentre ses efforts dans la grande région de Québec»
Taxer 100% du gain en capital sur les propriétés secondaires: une bonne idée?
Rattrapage
Proposition de Québec solidaire
Taxer 100% du gain en capital sur les propriétés secondaires: une bonne idée?
Crise du logement: Québec solidaire veut taxer les spéculateurs
Rattrapage
Un plan fiscal contre la surchauffe immobilière
Crise du logement: Québec solidaire veut taxer les spéculateurs
«C’est une vocation d'être prêt à mettre sa vie en jeu» -Ian Lafrenière
Rattrapage
Fusillade de Côte-des-Neiges
«C’est une vocation d'être prêt à mettre sa vie en jeu» -Ian Lafrenière
À 19 ans, il lance sa propre marque de bâton de hockey
Rattrapage
Jeune entrepreneur
À 19 ans, il lance sa propre marque de bâton de hockey
«Je réalise que ce n'est pas tout le monde qui peut faire du sport»
Rattrapage
3 000 km à pied pour d’Opération Enfant Soleil
«Je réalise que ce n'est pas tout le monde qui peut faire du sport»
Le soccer, puissant vecteur d'intégration et de rassemblement
Rattrapage
Nouveaux arrivants
Le soccer, puissant vecteur d'intégration et de rassemblement
Enjeux de santé: «Il faut empêcher nos jeunes d'accéder à la fausse information»
Rattrapage
Projet de loi C-34 sur la sécurité numérique
Enjeux de santé: «Il faut empêcher nos jeunes d'accéder à la fausse information»
Un projet de recherche scientifique pour étudier les bélugas du Saint-Laurent
Rattrapage
Espèce fascinante
Un projet de recherche scientifique pour étudier les bélugas du Saint-Laurent
Logements sociaux: «On est très en retard sur ce qu'on aurait dû développer»
Rattrapage
Crise du logement à l'approche du 1er juillet
Logements sociaux: «On est très en retard sur ce qu'on aurait dû développer»
Séismes au Venezuela: près de 50 000 personnes portées disparues
Rattrapage
Recherches en cours
Séismes au Venezuela: près de 50 000 personnes portées disparues