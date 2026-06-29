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Martin McGuire lui rend hommage

«Merci Brendan pour ta classe, ton dévouement et ta patience avec les médias»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 juin 2026 19:00

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Merci Brendan pour ta classe, ton dévouement et ta patience avec les médias»
Martin McGuire / Cogeco Média

Une page d’histoire importante se tourne chez le Canadien de Montréal. Après plus d’une décennie de loyaux services, l'attaquant Brendan Gallagher a été échangé aux Canucks de Vancouver.

C'est en quelque sorte un retour à la maison pour Gallagher, qui a grandi dans le sud de la Colombie-Britannique et a évolué avec les Giants de Vancouver dans la Ligue de hockey de l'Ouest (WHL).

Repêché au 147ᵉ rang total (5ᵉ ronde) en 2010, le petit attaquant de 5 pieds 9 pouces a déjoué tous les pronostics. De toute sa cuvée de repêchage, seuls dix joueurs ont disputé plus de matchs que lui dans la grande ligue.

Écoutez le descripteur du hockey des Canadiens, Martin McGuire, raconter l'histoire de Gallagher avec le Tricolore.

«Merci Brendan Gallagher pour ta grande classe, ton dévouement et ta patience avec les médias.»

Martin McGuire

Autre sujet abordé

  • Les défis qui attendent les Canucks et comment Gallagher peut donner un coup de main à cette jeune équipe.

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