Martin McGuire lui rend hommage

Une page d’histoire importante se tourne chez le Canadien de Montréal. Après plus d’une décennie de loyaux services, l'attaquant Brendan Gallagher a été échangé aux Canucks de Vancouver.

C'est en quelque sorte un retour à la maison pour Gallagher, qui a grandi dans le sud de la Colombie-Britannique et a évolué avec les Giants de Vancouver dans la Ligue de hockey de l'Ouest (WHL).

Repêché au 147ᵉ rang total (5ᵉ ronde) en 2010, le petit attaquant de 5 pieds 9 pouces a déjoué tous les pronostics. De toute sa cuvée de repêchage, seuls dix joueurs ont disputé plus de matchs que lui dans la grande ligue.

Écoutez le descripteur du hockey des Canadiens, Martin McGuire, raconter l'histoire de Gallagher avec le Tricolore.