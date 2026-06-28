Xavier Villeneuve repêché par les Blackhawks

Le jeune Xavier Villeneuve, défenseur talentueux de la LHJMQ, a été sélectionné au deuxième tour du repêchage par les Blackhawks. Le Québécois est donc maintenant en route vers Chicago.

Écoutez Marilyn Maltais, maman de Xavier Villeneuve, discuter de ce moment charnière dans la vie de son fils, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.