Xavier Villeneuve repêché par les Blackhawks

Le jeune Xavier Villeneuve, défenseur talentueux de la LHJMQ, a été sélectionné au deuxième tour du repêchage par les Blackhawks. Le Québécois est donc maintenant en route vers Chicago.
Écoutez Marilyn Maltais, maman de Xavier Villeneuve, discuter de ce moment charnière dans la vie de son fils, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
« Sur le coup, j’étais tellement contente. C’était un feu roulant, parce que par la suite, il fallait se déplacer assez rapidement. On avait un salon pour les familles. Quand il est rentré dans le salon, on l’a vu arriver avec son chandail : c’est vraiment là que j’ai eu l’émotion. Mon conjoint, mes parents et mes sœurs étaient présents aussi. C’est là, on dirait, qu’on a réalisé ce qui se passait, puis que c’est devenu très, très émotif. »