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Xavier Villeneuve repêché par les Blackhawks

«Quand je l'ai vu arriver avec son chandail, c'est là que c'est devenu émotif»

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Entendu dans

Signé l'été

le 28 juin 2026 10:46

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif
«Quand je l'ai vu arriver avec son chandail, c'est là que c'est devenu émotif»
Le jeune Xavier Villeneuve, défenseur talentueux de la LHJMQ, a été sélectionné au deuxième tour du repêchage par les Blackhawks. Le Québécois est donc maintenant en route vers Chicago. / Graham Hughes / La Presse canadienne

Le jeune Xavier Villeneuve, défenseur talentueux de la LHJMQ, a été sélectionné au deuxième tour du repêchage par les Blackhawks. Le Québécois est donc maintenant en route vers Chicago.

Écoutez Marilyn Maltais, maman de Xavier Villeneuve, discuter de ce moment charnière dans la vie de son fils, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

« Sur le coup, j’étais tellement contente. C’était un feu roulant, parce que par la suite, il fallait se déplacer assez rapidement. On avait un salon pour les familles. Quand il est rentré dans le salon, on l’a vu arriver avec son chandail : c’est vraiment là que j’ai eu l’émotion. Mon conjoint, mes parents et mes sœurs étaient présents aussi. C’est là, on dirait, qu’on a réalisé ce qui se passait, puis que c’est devenu très, très émotif. »

Marilyn Maltais

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