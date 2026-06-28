Le Canada se prépare à faire face à sa toute première participation à la ronde éliminatoire de la Coupe du monde de soccer en affrontant l'Afrique du Sud dimanche, à Los Angeles.
Écoutez la chroniqueuse Geneviève Tardif en discuter lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Ce match va marquer la première fois que ces deux pays atteignent la phase à élimination directe. L'Afrique du Sud est 60ᵉ au classement de la FIFA et le Canada est 30ᵉ. Donc
c'est jouable. Je pense que le test ultime pour le Canada, c'est eux même. C'est la pression qu'ils se mettent. On l'a vu contre la Bosnie, ils étaient comme figés. Mais après, contre le Qatar, c'est comme s'ils ont repris confiance.»