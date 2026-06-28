Le Canada se prépare à faire face à sa toute première participation à la ronde éliminatoire de la Coupe du monde de soccer en affrontant l’Afrique du Sud dimanche, à Los Angeles.
Écoutez le chroniqueur sportif Jeremy Filosa mettre la table pour cette rencontre dimanche, au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«À la Coupe du monde, il y a des surprises. L’Afrique du Sud est allée battre la Corée du Sud 1 à 0 dans un résultat vraiment surprenant la semaine dernière. C’est pour cette raison qu’on affronte l’Afrique du Sud, classée 60ᵉ au monde, alors que le Canada est 29ᵉ. Si ça avait été la Corée du Sud, elle était classée 25ᵉ au monde. Donc, il y a une grosse différence entre les deux pays. Ça fait en sorte qu’on se retrouve dans un match quand même jouable pour le Canada. Mais attention, parce que l’Afrique du Sud, c’est une équipe ultra défensive.»