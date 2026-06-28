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Ronde éliminatoire de la Coupe du monde de soccer

Rencontre avec l'Afrique du Sud: «C'est un match assez jouable pour le Canada»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 28 juin 2026 09:16

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Jean-François Baril
Jean-François Baril

et autres

Rencontre avec l'Afrique du Sud: «C'est un match assez jouable pour le Canada»
Le Canada se prépare à faire face à sa toute première participation à la ronde éliminatoire de la Coupe du monde de soccer en affrontant l’Afrique du Sud dimanche, à Los Angeles. / Abbie Parr / Adobe Stock

Le Canada se prépare à faire face à sa toute première participation à la ronde éliminatoire de la Coupe du monde de soccer en affrontant l’Afrique du Sud dimanche, à Los Angeles.

Écoutez le chroniqueur sportif Jeremy Filosa mettre la table pour cette rencontre dimanche, au micro de l’animateur Jean-François Baril.

«À la Coupe du monde, il y a des surprises. L’Afrique du Sud est allée battre la Corée du Sud 1 à 0 dans un résultat vraiment surprenant la semaine dernière. C’est pour cette raison qu’on affronte l’Afrique du Sud, classée 60ᵉ au monde, alors que le Canada est 29ᵉ. Si ça avait été la Corée du Sud, elle était classée 25ᵉ au monde. Donc, il y a une grosse différence entre les deux pays. Ça fait en sorte qu’on se retrouve dans un match quand même jouable pour le Canada. Mais attention, parce que l’Afrique du Sud, c’est une équipe ultra défensive.»

Jeremy Filosa

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