Promouvoir la boxe québécoise

Yan Pellerin, promoteur de New Era Sports Entertainment, organise samedi, au Colisée de Laval, un combat de boxe entre Jean Pascal et Francis Lafrenière.
Écoutez Yan Pellerin parler de ce combat et de son objectif de développer des boxeurs locaux, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La vente des billets va très bien en vue du duel Pascal-Lafrenière;
- Pellerin nous parle de son parcours d'athlète en judo et arts martiaux mixtes;
- La diffusion du combat sera gratuite sur YouTube;
- Pellerin vise à développer des boxeurs locaux, malgré les défis de blessures et de réglementation;
- Il aimerait collaborer avec Jean Pascal pour soutenir les talents québécois;
- La carte comprend aussi un gala amateur, et le projet d’un gymnase New Era à Brossard est en cours.